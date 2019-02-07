Британское издание The Telegraph сообщило о третьем россиянине, вероятно причастном к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

В среду издание, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило о русском агенте с вероятно вымышленным именем «Сергей Федотов», передает «Европейская правда».

По информации газеты, у «Федотова» был билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и у «Петрова» и «Боширова». Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на рейс.

«Федотов» прибыл в Британию в тот же день, что и «солсберийские туристы». Номер его паспорта только немного отличается от номеров паспортов «Петрова» и «Боширова». Примечательно, что «Федотова» нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери - вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами.

Издание предполагает, что «Федотов» до сих пор может оставаться на территории Великобритании: информации о том, что он покинул страну, нет.

Британское следствие ранее заявляло, что у двух агентов-отравителей из ГРУ могли быть сообщники.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта 2018 после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

33-летнюю Юлию Скрипаль в начале апреля выписали из больницы в Солсбери и перевезли в безопасное место.

Ее отец был выписан из больницы 18 мая.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Позже выяснилось, что настоящие имена российских разведчиков - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.