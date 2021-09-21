Великобритания примет все необходимые меры для противодействия угрозе со стороны России и попытается задержать агентов российской военной разведки (ГРУ), ответственных за отравления в Солсбери, если они когда-нибудь выедут за пределы России.

Об этом заявила во вторник министр внутренних дел Великобритании, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство Reuters.

«Правительство будет продолжать очень активно реагировать на стойку и серьезную угрозу со стороны российского государства», - заявила парламенту министр внутренних дел Прити Пател.

«Мы уважаем народ России, но мы сделаем все возможное, все необходимое, чтобы сохранить нашу страну в безопасности», - добавила она.

Напомним, во вторник в британской полиции сообщили о выдвижении обвинений третьему россиянину по имени Сергей Федотов в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон считает его сотрудником ГРУ.