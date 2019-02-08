также в разделеВыборы
11 февраля российские наблюдатели попытаются въехать в Украину 22
СМИ: Ляшко с помощью Ахметова скупает голоса жителей юго-востока Украины 25
Волкер передумал по поводу российских наблюдателей в Украине 66
ЦИК отказала Савченко в регистрации кандидатом в президенты 75
Фигурант дела секс-скандала с Варченко стал кандидатом в президенты 59
В МИД ответили на заявление Волкера о допуске наблюдателей РФ на выборы 54
ЦИК зарегистрировала Порошенко и еще трех кандидатов в президенты 47
Рада запретила россиянам наблюдать за выборами в Украине 42
Волкер призвал Украину допустить российских наблюдателей на выборы 116
По фактам нарушения избирательного процесса начато 15 уголовных дел 23
СБУ опровергла обвинения в прослушке кандидатов в президенты 34
МИД не примет заявки россиян для регистрации наблюдателями на выборах 47
ЦИК зарегистрировала еще 3 кандидатов в президенты 73
Блогер: Тимошенко планирует с помощью Шлапак устроить массовую скупку голосов в Киеве 68
СМИ: ОБСЕ включила россиян в список наблюдателей на выборы в Украине 74
В полиции заверили, что не будут устраивать проверки штабов 32
ЦИК зарегистрировала еще 4 кандидатов в президенты 50
МВД: Оплата агитаторам будет квалифицироваться как подкуп 39

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать экс-народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника кандидатом в президенты.

Соответствующее решение принято на заседании в четверг.

Отмечается, что 2 февраля в ЦИК от представителя по доверенности Вака В. поступило заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины Владимира Олейника вместе с приложенными документами.

Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила, что подлинность подписи Олейника на заявлении не засвидетельствована в порядке, установленном законом.

Кроме того, в представленных документах отсутствуют однозначные сведения о месте жительства Олейника с указания времени проживания в Украине.

В то же время к заявлению о самовыдвижении не приложен документ о внесении кандидатом в безналичном порядке на специальный счет Комиссии денежного залога в размере 2,5 млн гривен.

В связи с этим ЦИК отдельно обратила внимание, что поскольку средства, поступившие на специальный счет от Видомого М., Мартыненко А., Олейника Д.В. и Чернобыльского С., были внесены не кандидатом и не партией, его выдвинувшей, они не являются денежным залогом в понимании закона, а потому у Комиссии нет правовых оснований для их возвращения.

Также Олейник не предоставил декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, путем ее заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме того, признание в предвыборной программе Олейника самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время призывы непризнания выборов, содержащиеся в его программе, направлены на делегитимизацию власти и имеют признаки подрыва национальной безопасности Украины.

Также в Комиссии возникли основания для сомнений в подлинности представленных документов, в том числе копии паспорта гражданина Украины, а также свободной воли Олейника самовыдвигаться кандидатом на пост президента Украины.

Учитывая изложенное, Комиссия отказала Олейнику в регистрации кандидатом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
33
Теги