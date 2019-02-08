Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать экс-народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника кандидатом в президенты.

Соответствующее решение принято на заседании в четверг.

Отмечается, что 2 февраля в ЦИК от представителя по доверенности Вака В. поступило заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины Владимира Олейника вместе с приложенными документами.

Рассмотрев представленные документы, Комиссия установила, что подлинность подписи Олейника на заявлении не засвидетельствована в порядке, установленном законом.

Кроме того, в представленных документах отсутствуют однозначные сведения о месте жительства Олейника с указания времени проживания в Украине.

В то же время к заявлению о самовыдвижении не приложен документ о внесении кандидатом в безналичном порядке на специальный счет Комиссии денежного залога в размере 2,5 млн гривен.

В связи с этим ЦИК отдельно обратила внимание, что поскольку средства, поступившие на специальный счет от Видомого М., Мартыненко А., Олейника Д.В. и Чернобыльского С., были внесены не кандидатом и не партией, его выдвинувшей, они не являются денежным залогом в понимании закона, а потому у Комиссии нет правовых оснований для их возвращения.

Также Олейник не предоставил декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, путем ее заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Кроме того, признание в предвыборной программе Олейника самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» направлено на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. В то же время призывы непризнания выборов, содержащиеся в его программе, направлены на делегитимизацию власти и имеют признаки подрыва национальной безопасности Украины.

Также в Комиссии возникли основания для сомнений в подлинности представленных документов, в том числе копии паспорта гражданина Украины, а также свободной воли Олейника самовыдвигаться кандидатом на пост президента Украины.

Учитывая изложенное, Комиссия отказала Олейнику в регистрации кандидатом.