Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал о том, какие три ключевые задачи он ставит перед собой как глава ПЦУ. Об этом он заявил в интервью журналу «Новое время», сообщает УНИАН.

«Первая — сохранить единство, которое было задекларировано на объединительном соборе. Вторая — обратить особое внимание на образование. Поскольку я был ректором, для меня этот вопрос очень важен: образование — наше будущее. Третья задача — это молодежь, которую мы должны привлечь в церковь. Но без духовного образования, в целом без развития образования мы не сможем этого сделать», - заявил Епифаний.

Также Епифаний вспомнил о статусе лавр. «Лавры — духовно-культурное достояние украинского народа. И я верю, что Господь сотворит такие условия, что лавры перейдут в Поместную украинскую церковь. Думаю, что это произойдет в течение следующих лет, возможно, даже года. Я бы хотел, чтобы лаврские монахи самостоятельно пришли к осознанию того, что нет другого пути, кроме пути объединения, чтобы вместе творить нашу новейшую историю», - уверен митрополит.

Он рассказал и об отношениях с Московским патриархатом.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний рассказал о том, какие три ключевые задачи он ставит перед собой как глава ПЦУ. Об этом и многом другом он рассказал в интервью журналу «Новое время».

«Первая — сохранить единство, которое было задекларировано на объединительном соборе. Вторая — обратить особое внимание на образование. Поскольку я был ректором, для меня этот вопрос очень важен: образование — наше будущее. Третья задача — это молодежь, которую мы должны привлечь в церковь. Но без духовного образования, в целом без развития образования мы не сможем этого сделать», - заявил Епифаний.

Также Епифаний вспомнил о статусе лавр. «Лавры — духовно-культурное достояние украинского народа. И я верю, что Господь сотворит такие условия, что лавры перейдут в Поместную украинскую церковь. Думаю, что это произойдет в течение следующих лет, возможно, даже года. Я бы хотел, чтобы лаврские монахи самостоятельно пришли к осознанию того, что нет другого пути, кроме пути объединения, чтобы вместе творить нашу новейшую историю», - уверен митрополит.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний. Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины. Минюст официально зарегистрировал ПЦУ как религиозную организацию.

Вселенский патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины.

6 января патриарх передал томос и посох предстоятелю ПЦУ Епифанию. 3 февраля он был официально возведен на престол.