Національний пантеон планують облаштувати на території Києво-Печерської лаври

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою визначив місце розташування Українського національного пантеону. Його планують створити на території Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Постанову від 1 липня оприлюднили на сайті уряду.

Документом Українському інституту національної пам'яті доручено розробити концепцію функціонування та структуру Пантеону, забезпечити науково-методичний супровід його створення, визначити форми меморіалізації, а також організувати експертні й публічні обговорення щодо його діяльності.

Водночас Міністерство культури та стратегічних комунікацій має опрацювати питання розміщення Пантеону на території Києво-Печерської лаври з урахуванням вимог щодо охорони культурної спадщини, обмежень у використанні земельних ділянок та міжнародних зобов'язань України.

Також міністерству доручили організувати відкритий архітектурний конкурс на найкращий проєкт Пантеону. До його проведення планують залучити представників органів влади, місцевого самоврядування, громадськості, міжнародних організацій, релігійних об'єднань, а також провідних архітекторів, істориків і мистецтвознавців.

Крім того, Український інститут національної пам'яті спільно з Міністерством закордонних справ має провести верифікацію борців за незалежність України, інших визначних діячів, які відіграли важливу роль у формуванні української національної свідомості та ідентичності, а також членів їхніх сімей, похованих за кордоном, щодо доцільності їхнього перепоховання в Національному пантеоні.

Після завершення такої перевірки УІНП і МЗС взаємодіятимуть із компетентними органами інших держав для отримання дозволів на ексгумацію та перепоховання останків.

В Українському інституті національної пам'яті зазначили, що урядова постанова є логічним продовженням реалізації проєкту зі створення Українського національного пантеону.

28 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт про створення Пантеону. За його словами, він має стати загальнонаціональним місцем пам'яті для вшанування українців, які в різні історичні епохи боролися за незалежність держави та зробили вагомий внесок у її розвиток.

1 липня Верховна Рада ухвалила закон про створення Українського національного пантеону. Документ визначає порядок ухвалення рішень щодо вшанування видатних українців, а також встановлює критерії та обмеження для такого вшанування. Водночас закон не містить переліку конкретних осіб.