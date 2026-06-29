У центрі Києва хочуть звести висотку, яка перекриє краєвид на Лавру

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав приписи через будівництво 80-метрового житлового комплексу в історичній частині Києва неподалік Києво-Печерської лаври. У мерії заявили, що не погоджували проєктну документацію та не надавали дозволів на проведення робіт.

Раніше активісти ГО «Спадщина» повідомили, що на розі вулиць Князів Острозьких та Цитадельної у Печерському районі забудовники розпочали демонтаж історичної будівлі училища зв'язку, зведеної у 1930-х роках.

На місці будівлі планують звести 23-поверховий будинок, який фактично перекриє панораму Великої Лаврської дзвіниці, розташованої приблизно за 800 метрів від ділянки забудови, повідомляє УП.

Активісти наголошують, що територія входить до буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де діють суворі обмеження щодо висотності забудови. Однак раніше Київський окружний адміністративний суд скасував вимоги щодо граничної висоти будівель на цій території.

У КМДА повідомили, що під час візуального обстеження на ділянці зафіксували проведення будівельних робіт: там встановили паркан, частково демонтували будівлю та втрутилися у поверхневий шар ґрунту.

У департаменті підтвердили, що роботи ведуться в межах Центрального історичного ареалу Києва. У зв'язку з цим замовнику будівництва та користувачу земельної ділянки видали приписи з вимогою негайно припинити роботи та погодити проєктну документацію у встановленому порядку.

«Місто не погоджувало будівництво 80-метрового житлового будинку за цією адресою та продовжує відстоювати встановлені містобудівною документацією параметри забудови. Забудова в центральній частині Києва не може розглядатися виключно як реалізація приватного інвестиційного наміру», – заявили в КМДА.

Департамент містобудування та архітектури КМДА оскаржував у суді рішення про скасування частини обмежень щодо забудови на вулиці Князів Острозьких, 43/11, літ. «А», однак апеляційний суд залишив його без змін.