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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который в среду проводит пресс-конференцию в Москве.

«Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства», - сказал Песков, передает Интерфакс.

Отвечая на уточняющий вопрос, касающийся юридических оснований нахождения Януковича на территории РФ, поскольку граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков заявил: «Я не думаю, что на него (Януковича) это распространяется».

В отношении статуса, с которым Янукович находится на территории, Песков сказал: «Мне это нужно уточнить, вопрос интересный».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, в Москве относятся к Януковичу «однозначно как к бывшему президенту Украины».

Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане в Киеве. 22 февраля 2014 года Верховная Рада поддержала постановление, которым установила, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента и не исполняет свои обязанности, в связи с чем были назначены внеочередные президентские выборы. Позднее выяснилось, что Янукович находится на территории РФ на основании предоставленного ему временного убежища.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.
ForUm

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