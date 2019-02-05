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Один из пострадавших в результате ДТП на трассе Донецк - Запорожье скончался в больнице, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом количество жертв аварии возросло до шести.

Напомним, около 11:00 между городами Марьинка и Курахово произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, один из которых загорелся.  

В результате происшествия на месте погибли 5 человек, еще 3 пострадали (в автомобиле Daewoo Lanos – 4 погибших, в автомобиле Chevrolet  Lacetti –  1 погибший и 3 пострадавших). Пострадавшие были госпитализированы в Кураховскую городскую больницу.  
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