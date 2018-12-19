Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что зарубежные инвесторы должны инвестировать средства в Украину, даже несмотря на нынешние вызовы и риски, потому что Украину никто не сможет одолеть.

Об этом он заявил во время общения с журналистами 18 декабря в ответ на вопрос, стоит ли сейчас европейским бизнесменам инвестировать средства в средний и крупный бизнес Украины, сообщает Укринформ.

«Я предлагаю рисковать, потому что в принципе Украина останется Украиной, никто ее не сможет одолеть, никто. Представьте себе, если бы сейчас Россия сошла с ума, пришла в Украину и оккупировала ее, представьте себе, через год России не стало бы. Потому что в Украину надо привести половину войска и (вложить. - Ред.) почти 70 процентов бюджета, чтобы держать ее в повиновении. Она с Крымом не может справиться объективно, а Украину она содержать не сможет, она это понимает. А это означает для нас и вас, что можно инвестировать в Украину», - сказал Кравчук.

Комментируя опасения, что инвесторы не вернут вложенных в Украину средств, первый президент отметил, что надо оценивать ситуацию спокойно, а не эмоционально.

«Возьмем ситуацию, в которой инвестировали 100 человек, а десять проиграли. Эти десять и будут шумом и криком создавать впечатление, что проиграли все сто. Надо спокойно оценивать. Я призываю не к потерям, а к анализу и смотреть вперед», - отметил он.

По убеждению Кравчука, рисковать всегда нужно, ведь во все исторические времена тот, кто рисковал, становился богаче.

«Скажем, в мое время, когда банки были пустые, люди брали «кравчучки» и ехали за границу покупать-продавать. Сейчас эти люди богатые, а те, кто стоял с флагами и кричал по 50 гривен, они и сейчас кричат и остаются бедными, потому что первые рисковали, а вторые нет», - резюмировал первый президент.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что наземная агрессия против Украины обернется для России катастрофой.