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Наземная агрессия против Украины обернется для России катастрофой. Об этом сегодня, 17 декабря, сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время посещения Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы, сообщает департамент коммуникации МВД.

«Мы находимся в ситуации военного положения, в ожидании, будут ли продолжаться агрессивные действия со стороны России. Для нас очень важно быть готовыми к любым агрессивным действиям, которые могут быть со стороны противника. Если противник совершит наземную агрессию по отношению к Украине, военное положение будет продолжено, мы будем мобилизовать все силы. Для Украины это будет очень сложный вызов, но для путинской России это будет катастрофа. Мы готовы к таким вызовам в полном объеме», - сказал Аваков.

В то же время, он выразил надежду, что наземной агрессии против Украины со стороны России не произойдет: «Я очень надеюсь, что этого не произойдет, военное положение завершится к новому году и усилиями дипломатов мы вернем оккупированные территории».

Глава МВД подчеркнул, что последние пять лет и пограничники, и Нацгвардия, и полиция, и ГосЧС, находятся в напряжении, но в первую очередь в напряжении пограничники.

«У нас не стандартная, гибридная ситуация. Мы должны развивать пограничные подразделения, которые находятся по существу в средние страны наряду с оккупированными территориями. Функция пропуска наших граждан через линию разграничения не простая, здесь много и оперативной работы и дополнительных функций. И МВД должно обеспечивать компетентную работу каждого из вас», - отметил Аваков.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и  будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Президент Петр Порошенко заявил, что военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России.
ForUm

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