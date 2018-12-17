Министерство иностранных дел Украины назвало недавние высказывания министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова очередной информационной операцией.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

«В Украине уже даже не удивлены, насколько российская дипломатия превратилась в орудие лжи Кремля, обвиняя Украину в «подготовке провокаций». Но это – очередная информационная операция», - подчеркнули в МИД.

«На самом деле, это Россия развернула на границе с Украиной более 80 тыс. войск в полной боевой готовности, разместила ракетные комплексы «Искандер», передислоцировала на территорию Крыма 100 боевых самолетов нового типа Су-27 и Су-30, которые способны действовать на всей глубине черноморского региона и почти всей территории Украины. Только за последние два месяца количество российских танков на нашей границе увеличилось на 300 единиц», - говорится в заявлении.

25 ноября 2018 Москва совершила открытые акты вооруженной агрессии у Керченского пролива и Черного моря.

«Теперь министр Лавров пугает Украину и международное сообщество «провокациями», ища пропагандистско-дипломатическое прикрытие милитаризации Россией оккупированного Крыма, Донбасса и развертыванию на границах Украины своего наступательного потенциала», - заявили в МИД.

Очередная ложь РФ сегодня будет опровергнута одобрением резолюции ГА ООН «Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей».

«Суверенитет Украины над Крымом и Донбассом будет возвращен, но не военным, а политико-дипломатическим и международно-правовым путем», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 17 декабря Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и Россия ответит так, что «мало не покажется».

«На последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю», - сказал Лавров.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал это заявление «бредом сивого мерина».