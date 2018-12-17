Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы подготовке Украиной «провокаций» на границе с оккупированным Крымом в конце декабря. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам проведения 5-го заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, сообщает УНИАН.



«Как прокомментировать слова министра иностранных дел РФ, первая моя реакция - он сам все придумал, затем вышел сам и озвучил. Третье, что ему не хватает, это, наверное, что реализовать свой абсолютно неадекватный план. Украина никогда нигде не создавала никаких прецедентов по поводу провокаций», - сказал Гройсман.

«Более того - то, что случилось в Азовском море, не является провокацией. Это совершенно грубое нападение Вооруженных сил Российской Федерации под их государственным флагом против нашего суверенного государства, против украинского флота, против украинских моряков», - добавил он. При этом Гройсман подчеркнул, что «вопрос заключается в том, что именно наши украинские военные сегодня находятся как военнопленные у них за решеткой».

«Поэтому я думаю, что это очередная попытка Российской Федерации оправдать свою дикость и нескрываемую военную агрессию. Я бы посоветовал министру сделать все зависящее от него в пределах его возможностей, чтобы украинские моряки были освобождены, а Вооруженные силы Российской Федерации и боевики, которые находятся сегодня на территории Украины, вернулись домой», - заявил Гройсман.

Напоним, в Министерстве иностранных дел России перенесли «провокации» Украины на российско-украинской границе на конец декабря и пообещали, что ответ «малым не покажется».

«Дополнительная информация, которая у нас появилась и которой мы склонны верить, что на последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию и на границе с РФ, на границе с Крымом», - сказал Лавров.

По его мнению, также «провокации» Украины в районе Керченского пролива продолжатся.