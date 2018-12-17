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Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы провокации на границе с Крымом «бредом сивого мерина».

Слова Турчинова распространила пресс-служба СНБО.

«Разоблаченное» главой российского МИД Сергеем Лавровым «запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ», как и другие его пассажи вроде «нацистского» и «неонацистского режима» и т.д., можно прокомментировать одной фразой. Сделаю это на понятном россиянам языке: «Бред сивой кобылы», простите, «сивого мерина», - сказал секретарь СНБО Украины.

Напомним, 17 декабря Лавров заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и Россия ответит так, что «мало не покажется».

«На последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю», - сказал Лавров.
ForUm

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