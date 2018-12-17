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Водителю автобуса, который совершил смертельное ДТП на Львовщине, сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении 43-летнему киевлянину в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

Установлено, что подозреваемый не справился с управлением автобуса «Неоплан» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Вольво».

В настоящее время готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается и находится на контроле прокуратуры Львовской области.

Напомним, 16 декабря, в 3:10 на автодороге Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково, Яворовского района в результате столкновения с автобусом погибли четыре человека. Трое из них были военнослужащими Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
ForUm

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