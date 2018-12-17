Вчера, 16 декабря, в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем во Львовской области погибли трое военнослужащих Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщается на странице академии в Facebook.



«16 декабря 2018 трагически в результате дорожно-транспортного происшествия в поселке Ивано-Франково Яворивского района погибли военнослужащие военной службы по контракту 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного солдаты Назарий Пастерук, Виктор Транков и Константин Прядеин», – сказано в сообщении.

Напомним, 16 декабря, в 3:10 на автодороге Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково, Яворовского района в результате столкновения с автобусом погибли четыре человека.