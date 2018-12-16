Сегодня, 16 декабря, в 3:10 на автодороге Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково, Яворовского района в результате столкновения с автобусом погибли четыре человека, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Полицейские предварительно установили, что произошло столкновение автобуса «Неоплан» международного рейса Днепр - Згожелец (Польша), который двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина, и легкового автомобиля «Вольво».

От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров «Вольво», 20-летнего жителя Ривненской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП, выясняют обстоятельства автозиткнення. Решается вопрос об открытии уголовного производства.