также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 12 обстрелов, 1 военный погиб, 1 – ранен 9
На Житомирщине разбился истребитель Су-27, летчик погиб 98
В Мелитополе легковушка врезалась в столб, погибли два человека 57
По факту взрыва в Фастове открыто уголовное производство 27
Сутки в ООС: 10 обстрелов, ранен 1 военный 11
Под завалами дома в Фастове нашли тела двух человек 56
Количество умерших от гриппа в Украине продолжает расти 121
На границе с Румынией со стрельбой задержали контрабандистов 26
В Кривом Роге мужчина погиб, питаясь украсть кабель на крыше 28
Под завалами в Фастове ищут людей 211
В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка 57
Взрыв в Фастове: Пострадавший мужчина выпал с 5-го этажа 84
С главной елки Черноморска украли гирлянду 36
В многоэтажке Фастова взорвался газ, проводится эвакуация 85
На Сумщине мужчина пытался провезти в РФ пулемет 33
В Кропивницком киллер по ошибке застрелил не того человека 123
Обстрел и сердечный приступ: На Донбассе погибли два десантника 164
На Донбассе от пули снайпера погиб военный 41

Сегодня, 16 декабря, в 3:10 на автодороге Львов - Краковец в поселке Ивано-Франково, Яворовского района в результате столкновения с автобусом погибли четыре человека, сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области

Полицейские предварительно установили, что произошло столкновение автобуса «Неоплан» международного рейса Днепр - Згожелец (Польша), который двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина, и легкового автомобиля «Вольво».

От полученных травм водитель и трое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров «Вольво», 20-летнего жителя Ривненской области и 21-летнего жителя Харьковщины, с телесными повреждениями доставили в больницу. На момент ДТП в автобусе находилось около 70 пассажиров, из них, предварительно, никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают личности всех участников ДТП, выясняют обстоятельства автозиткнення. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги