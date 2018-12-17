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В Виннице община и прихожане Свято-Преображенского собора поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата  отстранил от служения и уволил с должностей двух иерархов, принявших участие в Объединительном соборе.

Руководящие органы новой Православной церкви Украины будут сформированы в течение одного-двух месяцев после получения Томоса об автокефалии. 

Кабинет Министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств.

Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия.

Полиция задержала подозреваемого в заказе убийства в Бердянске активиста и экс-бойца АТО Виталия Олешко («Сармата»).

Россия, признав так называемые «Луганскую и Донецкую народные республики», потеряет отношения с Украиной, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Также он заявил, что Украина якобы готовит провокацию на границе с Крымом, и Россия ответит так, что «мало не покажется». «На последнюю декаду декабря Порошенко планирует и вооруженную провокацию на границе с Российской Федерацией, на границе с Крымом. Он получит ответ - мало не покажется, я вас уверяю», - сказал Лавров.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал это заявление «бредом сивого мерина».

В большинстве случаев нападений на активистов в Украине не было эффективного расследования. Представители власти публично давали обещания найти виновных, но «забывали» о них после того, как к делу угасал общественный интерес.
ForUm

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