В большинстве случаев нападений на активистов в Украине не было эффективного расследования. Представители власти публично давали обещания найти виновных, но «забывали» о них после того, как к делу угасал общественный интерес.

Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International Ukraine, сообщает Громадське.

По подсчетам организации, в течение 2018 года в Украине произошло более 50 нападений на активистов и правозащитников.

«По данным коалиции местных правозащитных организаций, это количество является большим - всего более 300 нападений», - говорится в документе.

В Amnesty International отметили, что в большинстве случаев не было эффективного расследования и виновных не привлекли к ответственности.

«Обычно, после общественных протестов и давления, представители власти публично обещают установить нападающих. Однако, эти заявления забывались, как только угасал общественный интерес», - отметили правозащитники.

Также в организации отметили, что у них вызвало тревогу заявление генпрокурора Юрия Луценко по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, а именно о том, что часть ответственности за нападения на активистов лежит на них самих, поскольку они критикуют власть.

«Дело Екатерины Гандзюк является примером неадекватности реакции властей на подобные нападения», - говорится в докладе.

В Amnesty International подчеркнули, что украинская власть должна принять эффективные меры для предотвращения дальнейших нападений и обеспечить быстрое, эффективное и беспристрастное расследование.

«Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и другие соответствующие органы должны в том числе предпринять конкретные шаги для того, чтобы предотвратить дальнейшие атаки. В частности, открыто признать важность работы правозащитниц и правозащитников и их вклад в установление прав человека. Необходимы решительные действия для того, чтобы обеспечить правозащитниками и правозащитницам безопасные условия, в которых будет возможность защищать и продвигать права человека, без страха наказания и преследования», - говорится в документе.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об образовании Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов».