Руководящие органы новой Православной церкви Украины будут сформированы в течение одного-двух месяцев после получения Томоса об автокефалии. Об этом в интервью телеканалу «1+1» заявил новоизбранный предстоятель поместной православной церкви Украины митрополит Епифаний, сообщает УНИАН.

«Первым решением нам, конечно, нужно сформировать соответствующие руководящие органы, потому что на Объединительном соборе мы приняли устав, но он будет утвержден Томосом, потому что устав построен на нормах, которые прописаны в Томосе. После получения Томоса мы станем уже полноценной автокефальной православной церковью, признанной Вселенским православием», - рассказал Епифаний.

«После получения Томоса, а это рождественский цикл, когда много праздников выпадает, поэтому в течение месяца-двух мы сформируем руководящие органы единой цекрви и будем соответственно работать в дальнейшем на развитие этой единой церкви», - добавил митрополит.

Епифаний отметил, что на сегодня поместная церковь насчитывает примерно 7000 православных приходов в Украине. Также он призвал приходы и священников УПЦ Московского патриархата присоединяться к Единой православной украинской церкви. «Они (приходы УПЦ МП. - Ред.) находятся в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию. Мы призываем после 15 декабря, собора, всех наших собратьев из Московского патриархата приобщаться к Единой православной украинской церкви. Но мы должны прежде всего показать наше единство строить церковь на принципах любви, взаимопонимания, братского отношения, потому что сейчас есть много тех, кто желает перейти в Единую православную церковь, но они напуганы. Они до конца не верили и, наверное, сейчас еще не верят и сомневаются, что это дело будет до конца завершено. Но мы доказали, мы объединились», - пояснил Епифаний.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января.