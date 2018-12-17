Министерство экологии и природных ресурсов Украины инициирует запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минприроды Остап Семерак.

«Как министр экологии считаю неприемлемым такое использование животных и выступаю против популяризации в обществе жестокого обращения с ними», – написал он.

По словам министра, соответствующие нормы содержатся в проекте закона, который Минприроды представило на рассмотрение КМУ. Проект разработан Минприроды и поддержан Минкультуры и министром Евгением Нищуко.

«Спасибо за содействие зоозащитникам и зоозащитным организациям. Надеемся на быстрое рассмотрение и результативное голосование в Верховной Раде Украины», – подчеркнул он.