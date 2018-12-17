Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после Объединительного собора митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине. Об этом Епифаний сказал в интервью на телеканале 1+1 в воскресенье вечером, 16 декабря, сообщает УНИАН.



«Вселенский патриарх адресовал письмо лично митрополиту Онуфрию, в котором было четко сказано о том, что после Объединительного собора, избрание предстоятеля этой объединенной церкви, митрополита Киевского, он автоматически становится каноническим митрополитом Киевским. С этого времени, соответственно не может существовать двух митрополитов Киевских. Соответственно митрополит Онуфрий будет только митрополитом Русской православной церкви в Украине», - отметил Епифаний.

Он добавил, что приходы Московского патриархата «находятся в лоне Русской православной церкви, имея украинскую регистрацию».

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Спикер УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря Глава сообщил, что глава Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.