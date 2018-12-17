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Россия, признав так называемые «Луганскую и Донецкую народные республики», потеряет отношения с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Вы хотите признать «ЛНР» и «ДНР»? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?» - сказал он.

Также глава МИД РФ заявил, что «украинский режим имеет все черты неонацистского». «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе», - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о том, почему Москва не прерывает отношения с Киевом, Лавров подчеркнул: «Мы имеем отношения с украинским государством, украинское государство - это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения».

«Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с РФ», - заявил Лавров.

По его словам, для этого «придется урегулировать внутренние проблемы Украины». «Они гораздо шире и гораздо глубже, чем просто «ДНР» и «ЛНР», - добавил Лавров.
ForUm

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