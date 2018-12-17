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Кабинет Министров внес изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средств, сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что отныне регистрация газобаллонного оборудования и выдача временного регистрационного талона не будет предусматривать обязательный экспертный обзор.

Кроме того, теперь экспертный обзор не нужно проводить при регистрации новых транспортных средств, выбраковке авто и перерегистрации машины в связи с изменением личных данных, места жительства владельца.

 
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