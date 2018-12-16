Военное положение в Украине не будет продлено после завершения 30-дневного срока его действия 26 декабря, если не будет полномасштабного вторжения России.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Украинская правда».

«Если не произойдет полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины, за пределами линии соприкосновения, военное положение продлено не будет, и начнется подготовка к выборам президента», – сказал он.

Порошенко подчеркнул, что его принципиальной позицией является то, что военное положение не должно препятствовать проведению выборов.

Как сообщал ForUm, военное положение в Украине введено с 14:00 26 ноября. Оно продлится до 14:00 26 декабря и будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем, а также на побережье Черного и Азовского морей (Винницкой, Луганской, Донецкой Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской и Запорожской областях).

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность.