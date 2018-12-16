Военная прокуратура начала расследование крушения истребителя Су-27 в Житомирской области, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.
Отмечается, что на том месте крушения самолета работает группа военных прокуроров аппарата военной прокуратуры Центрального региона Украины, прокуроров Житомирского гарнизона и следователей Государственного бюро расследований.
ГБР в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины, «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».
Сейчас все обстоятельства трагического происшествия выясняются.
Напомним, 15 декабря в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Во время крушения погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко
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