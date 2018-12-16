Во время крушения истребителя Су-27 в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко. Об этом сообщили в пресс-службе Командования воздушных сил ВСУ.

«Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 1975 г.р., украинец, родился в г. Шостка Сумской обл. Образование: ХИЛ ВВС в 1996», –гвоорится в сообщении.

Отмечается, что Фоменко служит в Вооруженных силах с 1992 гоа. Военный летчик 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27. Общий налет - 482 ч. В 2018 - 45 ч.

«Подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем. Участвовал в АТО в 2014 году. Женат, есть дочь», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27, летчик погиб.