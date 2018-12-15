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Сегодня, 15 декабря, в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27, летчик погиб. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15 часов, в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб. Обстоятельства и причины происшествия выясняются», – говорится в сообщении.
ForUm

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