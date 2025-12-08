На східному напрямку загинув український льотчик винищувача Су-27, підполковник Євгеній Іванов.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Там розповіли, що пілот загинув опівдні 8 грудня під час виконання бойового завдання. Євгеній Іванов був старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації.
Наразі військові з’ясовують усі обставини інциденту.
Нагадаємо, у вересні 2025-го на Запорізькому напрямку загинув льотчик Су-27 Олександр Боровик. Він також був бійцем 39 бригади тактичної авіації.Автор: Богдан Моримух