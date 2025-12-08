﻿
Війна

На східному напрямку загинув український льотчик винищувача Су-27

На східному напрямку загинув український льотчик винищувача Су-27

На східному напрямку загинув український льотчик винищувача Су-27, підполковник Євгеній Іванов.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що пілот загинув опівдні 8 грудня під час виконання бойового завдання. Євгеній Іванов був старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації.

Наразі військові з’ясовують усі обставини інциденту.

Нагадаємо, у вересні 2025-го на Запорізькому напрямку загинув льотчик Су-27 Олександр Боровик. Він також був бійцем 39 бригади тактичної авіації.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУСУ-27Євгеній Іванов
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна увійшла до топ-5 країн за обсягами біткойн-резервів
Рейтинги 08.12.2025 15:33:19
Україна увійшла до топ-5 країн за обсягами біткойн-резервів
Читати
Сирський назвав єдиний шлях протидії агресії РФ
Війна 08.12.2025 15:14:49
Сирський назвав єдиний шлях протидії агресії РФ
Читати
У Фастові збудують новий вокзал
Столиця 08.12.2025 14:53:32
У Фастові збудують новий вокзал
Читати

Популярнi статтi