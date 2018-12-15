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По предварительным подсчетам, в Объединительном соборе, который состоится 15 декабря, примут участие 192 делегата, и они будут выбирать предстоятеля в два тура.

Об этом «Украинской правде» рассказали источники среди организаторов Собора.

От УПЦ Киевского патриархата будут присутствовать 42 архиерея, и с ними соответственно по одному священнику и мирянину, всего 126 делегатов.

От УАПЦ подтвердили участие 12 епископов и каждый привезет с собой священника и мирянина, то есть - 36 делегатов.

«От Московского патриархата подтвердили участие 10 епископов и каждый со священником и мирянином. В общем - 30 человек», - отметил собеседник.

В целом, по предварительным подсчетам (экзархов Вселенского патриарха) в соборе примут участие: 64 архиерея, 64 священника и 64 мирянина, всего - 192 участника Объединительного собора.

Во время собора состоится тайное голосование за предстоятеля. Будет два тура, первый тур - рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут три кандидата, набравшие наибольшее число голосов участников собора и среди них будет избран предстоятель.

Такая процедура избрания предстоятеля оставляет интригу, поскольку делает реальным выдвижение не только митрополита КП Епифания, которого в четверг поддержал собор Киевского патриархата, но и митрополита Михаила, которого на упомянутом соборе поддержало меньшинство.

Кроме того, в мероприятии примут участие как почетные гости Президент Украины Петр Порошенко и глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

По данным источников УП, Собор начнется с короткой обедни в 10 утра, затем выступит Президент и после этого духовенство будет решать вопросы повестки дня.

Напомним, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря.

В нем примут участие более 50 архиереев.

Украинская православная церковь Московского патриархата не будет в нем участвовать.

Служба безопасности Украины задокументировала намерения организовать провокационные акции в Киеве и других регионах страны накануне проведения Объединительного собора и создания единой поместной Украинской православной церкви. 
ForUm

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