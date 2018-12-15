Президент Петр Порошенко во время выступления по результатам Объединительного собора отметил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви и никого насильно не будут «приглашать» во новую церковь, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

При этом Порошенко особо подчеркнул, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из РПЦ.

«У нас не было, нет и не будет государственной церкви. Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви. И в освященную томосом православную церковь тоже никто никого не «приглашать» силой. Еще раз подчеркиваю, это - вопрос свободного выбора для каждого верующего», - подчеркнул Глава государства.

«Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто по тем или иным причинам решит остаться в той церковной структуре, будет сохранять единство с РПЦ. Но так же гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить Единую украинскую православную поместную церковь», - подчеркнул Президент.

Глава государства от всего украинского народа поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за заботу об Украине.

Президент также поблагодарил украинцев за поддержку, предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета и предстоятеля УАПЦ митрополита Макария за их вклад в борьбу за поместную православную церковь. Отдельно Глава государства отметил иерархов УПЦ МП, которые «несмотря на давление, угрозы и проклятия Москвы и ее пятой колонны приняли мужественное решение и пришли сегодня на Собор». «Все очень просто - они между Украиной и Россией выбрали Украину. И мы приветствуем этот выбор», - добавил Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.