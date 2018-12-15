также в разделеПолитика
Порошенко: Это день окончательного обретения независимости от РФ 28
На съезде Оппозиционного блока определили Вилкула кандидатом в президенты 363
Состоялся съезд Оппозиционного блока 456
Порошенко: Украина не была и не будет канонической территорией РПЦ 90
СМИ: Для Бойко покупают социологов, чтобы заставить поверить избирателей в его хорошие шансы на выборах 48
«Оппозиционная платформа — За жизнь»: Власть содействует рейдерам из «Оппоблока» и унижает законодательную власть в лице народных депутатов 52
La Croix: Медведчук пытается объединить оппозицию в связи с президентскими и парламентскими выборами 37
Лукашенко заявил, что Порошенко отверг его предложения по Донбассу 117
В Кремле ответили на ультиматум США по делу украинских моряков 331
Гаврилова: Социология КМИС подтвердила верность стратегии Медведчука -объединить оппозицию вокруг идеологии 108
ЕС продлит санкции против России 32
Посол Израиля о провозглашении года Бандеры: Я был шокирован 110
Трамп не будет встречаться с Путиным, пока украинские моряки в плену 48
США предупредили Венгрию об агрессии РФ и призвали к диалогу с Украиной 54
Порошенко: Европе пора признать открытой агрессией атаку в Керченском проливе 33
РАЗУМНАЯ СИЛА связывает с властями кровавое избиение неонацистами сторонников партии в центре столицы 79
СМИ: Разрозненные группы оппозиции широким фронтом зайдут в парламент, а уже там объединяются под руководством Медведчука 99
В РФ заговорили о готовящемся «наступлении ВСУ» на Донбассе 111

Президент Петр Порошенко во время выступления по результатам Объединительного собора отметил, что государство не будет вмешиваться в деятельность церкви и никого насильно не будут «приглашать» во новую церковь, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

При этом Порошенко особо подчеркнул, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из РПЦ.

«У нас не было, нет и не будет государственной церкви. Государство не будет вмешиваться в деятельность церкви. И в освященную томосом православную церковь тоже никто никого не «приглашать» силой. Еще раз подчеркиваю, это - вопрос свободного выбора для каждого верующего», - подчеркнул Глава государства.

«Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто по тем или иным причинам решит остаться в той церковной структуре, будет сохранять единство с РПЦ. Но так же гарантирую, что государство защитит права священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить Единую украинскую православную поместную церковь», - подчеркнул Президент.

Глава государства от всего украинского народа поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за заботу об Украине.

Президент также поблагодарил украинцев за поддержку, предстоятеля УПЦ КП патриарха Филарета и предстоятеля УАПЦ митрополита Макария за их вклад в борьбу за поместную православную церковь. Отдельно Глава государства отметил иерархов УПЦ МП, которые «несмотря на давление, угрозы и проклятия Москвы и ее пятой колонны приняли мужественное решение и пришли сегодня на Собор». «Все очень просто - они между Украиной и Россией выбрали Украину. И мы приветствуем этот выбор», - добавил Глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги