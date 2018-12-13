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Из-за падения дерева и обрыва железнодорожной контактной сети в Киевской области в пути задерживаются ряд пассажирских поездов западного направления, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Укрзализныци».

Случай произошел в 5:12 на пятьдесят первом км перегона Клавдиево-Бородянка.

Железнодорожники уже работают над восстановлением участка. В 7:12 уже восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов. В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и далеко сообщения, в частности поезда №98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, №92 Львов - Киев.

«Укрзализныця» просит прощения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды.

Как ранее сообщал ForUm, 13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях.

 

 
ForUm

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