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Сегодня, 13 декабря, в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Черниговской области обесточены 85 населенных пунктов, Киевской - 40, Сумской - 30, Херсонской - 9, Кировоградской - 4 и Николаевской - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
ForUm

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