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ПАО «Укрпошта» продолжает повышать зарплаты своим сотрудникам, включая почтальонов и операторов отделений, очередное повышение запланировано на первый квартал 2019 года. Об этом сообщил в комментарии Интерфакс-Украина гендиректор компании Игорь Смелянский.

Он также отметил, что в случае своевременного выделения запланированных в госбюджете-2019 средств в сумме 500 млн грн в первом квартале 2019 года, «Укрпошта» сохранит существующую сеть отделений.

«При этом данная сумма покрывает необходимость финансирования на первое полугодие. Ко второму полугодию мы вернемся с правительством к обсуждению вопроса дополнительного финансирования сети отделений «Укрпошты», – подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, Президент Украины Петр Порошенко приказал обеспечить доставку пенсий, прекратить увольнения почтальонов и сохранить отделения в сельской местности, а также посоветовал Смелянскому пересмотреть размер своей зарплаты в сторону уменьшения.
ForUm

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