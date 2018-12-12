Роман Насиров, которого суд 11 декабря восстановил в должности главы Государственной фискальной службы, не может на следующий день приступить к исполнению обязанностей. Для этого нужно соответствующее распоряжение правительства. Об этом в эфире Громадського заявил адвокат Насирова Александр Лысак.

На вопрос ведущего, означает ли восстановление Насирова в должности то, что экс-чиновник имеет право уже завтра выйти на работу, адвокат сказал:

«Конечно, нет. Дело в том, что решение суда дает только основания для того, чтобы Кабинет Министров на основании этого решения вынес распоряжение о восстановлении Романа Насирова на посту главы ГФС. Только в связи с выдачей такого распоряжения Насиров может вернуться к исполнению своих обязанностей. На основании такого распоряжения и вносятся сведения в соответствующие государственные реестры...».

«Пока распоряжения Кабмина нет, Насиров по решению суда не может приступить к работе», - отметил защитник.

На просьбу прокомментировать заявление Насирова о том, что он в среду, 12 декабря, планирует выйти на работу, адвокат сказал: «Я, во-первых, не слышал такой информации, поэтому я не могу комментировать... Для того чтобы прийти на работу, и мы это с господином Насиров обсуждали, необходим процессуальный документ».

Также он подчеркнул, что решение правительства обжаловать решение суда о восстановлении Насирова на должности, не является основанием для приостановления исполнения решения.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Правительство планирует обжаловать это решение.

31 января 2018 Кабмин уволил отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову мера пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен, 16 марта жена Насирова внесла залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра геоцентр».

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.