также в разделеПолитика
New Eastern Europe: Влиятельный Медведчук из «Оппозиционной платформы — За жизнь» нацелен получить большое влияние, мобилизуя электорат юго-востока 44
Порошенко – Смелянскому: Советую пересмотреть собственную зарплату 31
Закон о разрыве договора о дружбе с Россией вступил в силу 18
Опрос: Зеленский и Тимошенко имеют больше всего шансов выйти во второй тур выборов 32
«Задачи Президента надо выполнять»: Порошенко вызвал «на ковер» директора «Укрпочты» 82
Евродепутат поддержала Порошенко: ЕС должен закрыть порты для РФ 25
Палата представителей Конгресса США признала Голодомор геноцидом украинского народа 27
Конгресс США принял резолюцию по Азову и «Северному потоку-2» 104
Бойко заявил в полицию из-за фейкового съезда Оппоблока 61
Савченко уже прекращает голодовку 42
Политический обозреватель: Порошенко знает, что моряков может вернуть только Медведчук, но не хочет признаться в этом публично 36
Гройсман пока не берется оценивать вероятность «плана Маршалла» для Украины 32
Сейм Литвы призывал отключить РФ от системы SWIFT 42
Порошенко в Facebook запустил опрос о значимости томоса для Украины 73
Рейтинги Тимошенко и Порошенко упали 3666
Опрос: Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко в президентской гонке 322
Комарова: УПЦ играет фасадную роль, все переговоры по пленным ведет Медведчук 49
Закон о прекращении «большого договора» с РФ опубликован в «Голосе Украины» 47

Роман Насиров, которого суд 11 декабря восстановил в должности главы Государственной фискальной службы, не может на следующий день приступить к исполнению обязанностей. Для этого нужно соответствующее распоряжение правительства. Об этом в эфире Громадського заявил адвокат Насирова Александр Лысак.

На вопрос ведущего, означает ли восстановление Насирова в должности то, что экс-чиновник имеет право уже завтра выйти на работу, адвокат сказал:

«Конечно, нет. Дело в том, что решение суда дает только основания для того, чтобы Кабинет Министров на основании этого решения вынес распоряжение о восстановлении Романа Насирова на посту главы ГФС. Только в связи с выдачей такого распоряжения Насиров может вернуться к исполнению своих обязанностей. На основании такого распоряжения и вносятся сведения в соответствующие государственные реестры...».

«Пока распоряжения Кабмина нет, Насиров по решению суда не может приступить к работе», - отметил защитник.

На просьбу прокомментировать заявление Насирова о том, что он в среду, 12 декабря, планирует выйти на работу, адвокат сказал: «Я, во-первых, не слышал такой информации, поэтому я не могу комментировать... Для того чтобы прийти на работу, и мы это с господином Насиров обсуждали, необходим процессуальный документ».

Также он подчеркнул, что решение правительства обжаловать решение суда о восстановлении Насирова на должности, не является основанием для приостановления исполнения решения.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Правительство планирует обжаловать это решение.

31 января 2018 Кабмин уволил отстраненного от своих обязанностей главу Государственной фискальной службы.

В ночь на 8 марта 2017 Соломенский райсуд Киева избрал Насирову мера пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен, 16 марта жена Насирова внесла залог.

Его оставили с электронным браслетом, без загранпаспортов и с запретом покидать Киевскую область без разрешения.

Следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра геоцентр».

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Сейчас прокуроры зачитывают обвинительный акт, который состоит из 774 страниц.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги