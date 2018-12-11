Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова и постановил выплатить ему омпенсацию в 184 тысячи гривен.

Правительство намерено обжаловать это решение.

Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро по новой программе макрофинансовой помощи.

Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании «Центрэнерго, который должен был состояться 13 декабря.

На заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 14 декабря могут принять решение об увеличении тарифа на электроэнергию из-за роста стоимости угля на европейских биржах и стоимости его транспортировки из Роттердама в Украину.

Президент Франции Эмануэль Макрон объявил о введении «чрезвычайного экономического и социального положения» (l'état d'urgence économique et sociale).

Украина заняла 118 место из 162 в рейтинге «Индекс свободы человека 2018».

Контрразведка подтвердила, что жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют российское гражданство.

Закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией опубликован в газете Верховной Рады «Голос Украины».

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года.