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Украина заняла 118 место из 162 в рейтинге «Индекс свободы человека 2018», сообщает Институт политических исследований и политических консультаций со ссылкой на отчет исследовательских центров The Cato Institute и Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, который был выпущен ко дню прав человека.

Украина сделала самый большой шаг вперед среди всех стран мира, поднявшись на 16 позиций за год, и находится на 118 месте между Объединенными Арабскими Эмиратами (117) и Того (119). У России (120 место) столько же баллов, как и у Того.

Первые пять мест в рейтинге занимают Новая Зеландия, Швейцария, Гонконг, Австралия и Канада соответственно. Худшая ситуация с правами человека в Ливии (158 место), Ираке (159), Йемене (160), Венесуэле (161), Сирии (162).

Индекс высчитывается на основе 79 показателей личной, общественной и экономической свободы, используя данные за период 2008-2016 годы.

 
ForUm

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