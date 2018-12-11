На заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 14 декабря могут принять решение об увеличении тарифа на электроэнергию из-за роста стоимости угля на европейских биржах и стоимости его транспортировки из Роттердама в Украину, сообщает Громадське.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания НКРЭКУ, которое состоится 14 декабря.

В частности, стоимость угля, которая входит в себестоимость производства украинской электроэнергии, хотят увеличить на 11,7%, а заложенную в тариф стоимость транспортировки угля из Роттердама в Украину еще на около 6%.

По словам председателя ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, принятие указанных изменений приведет к тому, что фактический монополист на рынке генерации тепловой электроэнергии, компания «ДТЭК» Рината Ахметова, заработает дополнительно 6,5 млрд гривен в течение следующего года.

«Таким образом, наш угольный «немонополист» «ДТЭК» Ахметова, который добывает 85% всего украинского угля (около 24 млн тонн), будет всем в тарифы закладывать свой уголь еще дороже - и еще заработает дополнительно 6,5 млрд грн в следующем году», - сообщил Герус.

Он также добавил, что прибыль «ДТЭК» за последние 2 года вырос в 2,6 раза.

Ранее компания «ДТЭК» приобрела в Роттердаме 80 тыс. тонн угля для своих теплоэлектростанций.

Согласно исследованию Carbon Tracker, стоимость тепловой электроэнергии в Украине оказалась одной из самых высоких в мире. В частности, энергия украинских теплоэлектростанций дороже аналогичной электроэнергию в ЕС, России, Китая, США и Южноафриканской республики.

Отметим, что большинство украинских теплоэлектростанций принадлежат компании «ДТЭК» Рината Ахметова.