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Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании «Центрэнерго, который должен был состояться 13 декабря. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

«Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации «Центрэнерго». 4 года подготовки к приватизации можно считать завершенными. Да и наивно было полагать, что имитация реформ может дать результаты такие, как будто бы настоящие реформы проходят», – написал он.

«Поэтому этот период «реформ», как и предыдущий, в части приватизации запомнится продажей пакетов акций энергетических компаний господину Ахметову. На что-то более амбициозное наши руководители не удосужились», – подытожил он.

Напомним, 10 мая Кабмин утвердил перечень предприятий большой приватизации на 2018 год, в который вошли 26 объектов. Позже этот список сократился до 23 предприятий. 3 октября на своем заседании Кабмин установил стартовую цену госпакета акций «Центрэнерго» в 5,98 млрд грн.  
ForUm

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