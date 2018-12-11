Президент Франции Эмануэль Макрона объявил, что правительство прибегает к срочным шагам из-за продолжающихся протестов «желтых жилетов».

Об этом он заявил в телеобращении, транслировавшемся в понедельник вечером, сообщает «Европейская правда».

Макрон осудил насилие и методы, которыми воспользовались многие протестующие. «Никакой гнев не оправдывает атаки на полицию», - заявил он.

Вместе с тем, Макрон утверждает, что понимает гнев и возмущение французов, прежде всего - пенсионеров и многодетных родителей. «Мы очень медленно продвигаемся по пути к благополучию», - резюмировал президент.

По словам Макрона, уже с мая следующего года минимальный размер оплаты труда вырастет на 100 евро, а для тех, кто зарабатывает менее, чем 2 тыс. евро в месяц, будут введены налоговые льготы. К тому же - отменяется налогообложение сверхурочных рабочих часов.

Макрон также велел отмененный ним налог для самых богатых граждан, введенный предыдущим президентом Франсуа Олландом. Макрон считает, что этот налог привел лишь к налоговой эмиграции, однако не исключает его замены в виде налога на люксовую недвижимость. «Сегодня мы должны восстановить наш общий социальный проект во имя Франции, во имя Европы», - резюмирует он.

Президент заявил о введении «чрезвычайного экономического и социального положения» (l'état d'urgence économique et sociale), однако не стал уточнять его детали. Исходя из объяснений президента, скорее всего речь не идет о юридическом термине «чрезвычайное положение» - скорее, он использовал это наименование для иллюстрации чрезвычайных шагов, запланированных правительством. «Единственное, о чем я забочусь - это вы», - этими словами президент завершил свое выступление.

Напомним, в субботу, 8 декабря, в акциях протеста 8 декабря в Париже приняли участие около 10 тыс. человек, по всей стране - около 125 тыс. Более 100 человек получили ранения, около 1000 арестовали.

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию.

У них широкий круг требований – начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов - завершая требованием отставки президента.

Позже в соцсетях появилось видео, в котором «желтые жилеты» бьют окна в домах недалеко от Триумфальной арки в Париже. В какой-то момент слышно, как погромщикам кричат «Назад! Назад!» на русском языке, после чего они начинают отступать.

Власти Франции изучают информацию о возможной причастности России к организации акций протеста «желтых жилетов», но пока не пришли к каким бы то ни было выводам.