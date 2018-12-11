Европейский Союз перечислил Украине первый транш в размере 500 миллионов евро по новой программе макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Сегодня ЕС выделяет 500 миллионов евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддерживает ее народ», - написал он в Twitter.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что первый транш макрофинансовой помощи от Еврокомиссии в размере 500 миллионов евро поступит в ближайшее время.

Напомним, Еврокомиссия 30 ноября приняла решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Программа предусматривает выделение Украине 1 млрд евро.