Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 11 декабря изменила тарифы на производство тепла для восьми производителей теплоэнергии с 1 января 2019 года, сообщает РБК-Украина

Согласно принятому решению, тарифы на тепло для населения повышены для следующих предприятий:

КПТС «Черкассытеплокоммунэнерго» - 14,6%,

КП «Гортепловодоэнергия» КГУ (Каменец-Подольский) - 19,3%,

КП «Гортепловодоэнергия» ТЭЦ (Каменец-Подольский) - 19,4%,

КП ВМР «Винницагортеплоэнерго» КГУ - 17,8%,

КП ВМР «Винницагортеплоэнерго» ТЭЦ - 20,1%,

МКП «Хмельницктеплокоммунэнерго» - 18,2%,

МКП «Одесская теплоэлектроцентраль №2» - 30,0%,

ООО «Ривнетеплоэнерго» - 28,1%

Как отметила председатель комиссии Оксана Кривенко, изменение тарифов связано в первую очередь с повышением цен на газ, «чтобы предприятия могли закупить топливо»

Согласно решению комиссии, тарифы повышаются с 1 января 2019 года.

Напомним, 10 декабря Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 поставщиков, в том числе «Киевтеплоэнерго».