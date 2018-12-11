Контрразведка подтвердила, что жена и дочь первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко имеют российское гражданство.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева, сообщает «Украинская правда».

Дело о возможной государственной измене открыли по заявлению журналистов, которые обнаружили гражданство РФ у родственников Семочко.

В то же время, департамент контрразведки 26 октября сообщил, что его гражданская жена и дочь имеют российские паспорта.

Следствие обратилось в суд с просьбой дать доступ к телефону разведчика и его семьи за почти 5 лет.

Суд ходатайство удовлетворил, позволив правоохранителям исследовать, в частности, откуда звонил Семочко, его жена и дочь.

Как известно, журналисты программы «Наші Гроші» с Денисом Бигусом» провели расследование и выяснили, что Семочко владеет недвижимостью на более чем 200 млн грн, а у членов его семьи российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно расследованию, во время его работы в контрразведке с фармацевтических компаний требовали взятки.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении Семочко.