Черновицкая таможня осуществила таможенное оформление тысячного автомобиля на «еврономерах», сообщает пресс-служба ГФС.
«Это было легковое транспортное средство марки Nissan Qashqai 2011 года выпуска. Его таможенная стоимость составляла более 194,6 тыс. грн. В госбюджет гражданин уплатил почти 87,9 тыс. грн, из которых добровольно уплаченная сумма в 8500 грн за несоблюдение сроков и условий таможенных режимов временного ввоза или транзита», - говорится в сообщении.
Всего с 26 ноября по 10 декабря 2018, то есть с момента первого оформления транспортного средства на иностранной регистрации по новым правилам, в бюджет перечислено 65,8 млн грн, экономия граждан составила 38,6 млн грн.
Таможенное оформление автомобилей, которые были ввезены в таможенных режимах временного ввоза или транзита, совершено 19 таможнями.
Наибольшее количество автомобилей оформлено Черновицкой (438 единиц) и Волынской таможней (260 единиц).
Следует отметить, что при таможенном оформлении 824 транспортных средств, в отношении которых нарушены сроки и условия таможенных режимов временного ввоза или транзита, оплачено 7 млн грн. Эти средства добровольно уплачены физическими лицами, которые являются владельцами такого транспортного средства или уполномочены распоряжаться ими и декларировать такие транспортные средства, средства в сумме, равной размеру 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 грн).
Напомним, 27 ноября Черновицкая таможня оформила первое транспортное средство на еврономерах по новым льготным условиям.
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