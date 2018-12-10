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Договор о дружбе не был расторгнут ранее для того, чтобы использовать его положения в качестве базы для многочисленных исков в международные суды и другие международные инстанций к России. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сообщает пресс-служба Главы государства.

В частности, он привел отдельные положения этого договора, где говорится, что стороны «строят отношения друг с другом на основе принципов взаимного уважения..., территориальной целостности, нерушимости границ..., неприменения силы, невмешательства во внутренние дела..., добросовестного выполнения взятых международных обязательств..., норм международного права...».

Президент потребовал от Кабмина срочных шагов по созданию межведомственного координационного органа для формирования консолидированной претензии Украины к России за причиненные длительной вооруженной агрессией убытки.   

«Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в начале 2019 заканчивается очередной десятилетний срок, когда Украина должна официально определиться, продолжать его или прекратить. По его словам, «выбор очевиден - прекратить».

Порошенко также добавил, что Украина использовала все возможности этого документа в своих национальных интересах.

Напомним, сегодня, 10 декабря Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

 
ForUm

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