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Житель Донецка якобы опознал в одном из задержанных в Керченском проливе граждан Украины сотрудника Службы безопасности, который применял к нему пытки. Об этом заявил на брифинге начальник Следственного управления ФСБ Михаил Шишов, передает Интерфакс.

«В следственное управление ФСБ инициативно обратился житель Донецка, который опознал одного из задержанных сотрудников СБУ Украины как лицо, пытавшее его после задержания в Бердянске», - заявил он.

«Правоохранительные органы Донецка заинтересовались указанным фактом и обратились с просьбой предоставить в их распоряжение соответствующие материалы», - добавил Шишов.  

Напомним, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил информацию о пребывании сотрудников военной контрразведки СБУ на борту кораблей Военно-морских сил Украины, которые вопреки международному законодательству были атакованы и захвачены российской стороной в Керченском проливе 25 ноября.
ForUm

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