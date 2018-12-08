В Брюсселе протест «желтых жилетов» разогнала полиция. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Soir.

Издание сообщает, что в центре города сегодня собралось около 400 человек, они хотели пройти на площадь Шумана, однако полицейские дорогу перекрыли.

Некоторые из участников протестной акции пытались затеять стычки с полицией, однако были арестованы и беспорядки прекратились, едва начавшись. Сообщается также, что полиция все же применила водомет.

По сообщениям местной полиции, в субботу были арестованы около ста человек. «Было сто арестов», - передает издание слова пресс-секретаря района Брюссель-Столица-Иксель Илсе Ван Де Кира.

The French protest have sparked protesters to attack the European Parliament in Brussels, Belgium.



Macron and the EU have thrown Europe into anarchy with their authoritarian tactics. The leaders of the EU think they’re monarchs and the people have had ENOUGH!!!!#GiletsJaunes pic.twitter.com/Pqv6gt37UH — Armani (@armani_salado) 8 декабря 2018 г.

По сообщению агентства Belga, желтые жилеты также блокируют автомагистраль E17 до города Реккем на западе Фландрии, недалеко от границы с Францией.

Напомним, в Париже также проходит акция «желтых жилетов». Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тыс. правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры. В Париже полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, были задержаны около 500 человек.

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также отменили повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию. В них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов – завершая требованием отставки президента.