В Брюсселе протест «желтых жилетов» разогнала полиция. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Soir.
Издание сообщает, что в центре города сегодня собралось около 400 человек, они хотели пройти на площадь Шумана, однако полицейские дорогу перекрыли.
Некоторые из участников протестной акции пытались затеять стычки с полицией, однако были арестованы и беспорядки прекратились, едва начавшись. Сообщается также, что полиция все же применила водомет.
По сообщениям местной полиции, в субботу были арестованы около ста человек. «Было сто арестов», - передает издание слова пресс-секретаря района Брюссель-Столица-Иксель Илсе Ван Де Кира.
The French protest have sparked protesters to attack the European Parliament in Brussels, Belgium.— Armani (@armani_salado) 8 декабря 2018 г.
Macron and the EU have thrown Europe into anarchy with their authoritarian tactics. The leaders of the EU think they’re monarchs and the people have had ENOUGH!!!!#GiletsJaunes pic.twitter.com/Pqv6gt37UH
По сообщению агентства Belga, желтые жилеты также блокируют автомагистраль E17 до города Реккем на западе Фландрии, недалеко от границы с Францией.
Напомним, в Париже также проходит акция «желтых жилетов». Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тыс. правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры. В Париже полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, были задержаны около 500 человек.
Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также отменили повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию. В них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов – завершая требованием отставки президента.
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