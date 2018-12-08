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В Брюсселе протест «желтых жилетов» разогнала полиция. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Soir

Издание сообщает, что в центре города сегодня собралось около 400 человек, они хотели пройти на площадь Шумана, однако полицейские дорогу перекрыли. 

Некоторые из участников протестной акции пытались затеять стычки с полицией, однако были арестованы и беспорядки прекратились, едва начавшись. Сообщается также, что полиция все же применила водомет. 

По сообщениям местной полиции, в субботу были арестованы около ста человек. «Было сто арестов», - передает издание слова пресс-секретаря района Брюссель-Столица-Иксель Илсе Ван Де Кира. 

По сообщению агентства Belga, желтые жилеты также блокируют автомагистраль E17 до города Реккем на западе Фландрии, недалеко от границы с Францией. 

Напомним, в Париже также проходит акция «желтых жилетов». Охрану порядка на фоне опасений вспышек насилия по всей стране в субботу обеспечивают около 90 тыс. правоохранителей. В Париже впервые с 2005 года на улицы вывели бронетранспортеры. В Париже полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, были задержаны около 500 человек.

 

Протесты «желтых жилетов» против повышения цен на топливо возникли во Франции в середине ноября. И хотя французские власти пошли на уступки и отменили запланированное повышение налога на топливо, а также отменили повышение цен на электричество и газ, протестующие решили не отменять субботнюю акцию. В них широкий круг требований - начиная от повышения зарплат, уменьшения налогов – завершая требованием отставки президента.

 
ForUm

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