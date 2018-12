В Брюсселе протест «желтых жилетов» разогнала полиция. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Le Soir.

Издание сообщает, что в центре города сегодня собралось около 400 человек, они хотели пройти на площадь Шумана, однако полицейские дорогу перекрыли.

Некоторые из участников протестной акции пытались затеять стычки с полицией, однако были арестованы и беспорядки прекратились, едва начавшись. Сообщается также, что полиция все же применила водомет.

По сообщениям местной полиции, в субботу были арестованы около ста человек. «Было сто арестов», - передает издание слова пресс-секретаря района Брюссель-Столица-Иксель Илсе Ван Де Кира.

The French protest have sparked protesters to attack the European Parliament in Brussels, Belgium.



Macron and the EU have thrown Europe into anarchy with their authoritarian tactics. The leaders of the EU think they’re monarchs and the people have had ENOUGH!!!!#GiletsJaunes pic.twitter.com/Pqv6gt37UH