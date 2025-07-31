Добрі дрони рознесли Пензенський радіозавод та логістичний вузол у Волгоградській області

Уночі 31 липня українські безпілотники завдали прицільного удару по Пензенському радіозаводу, що є частиною російської державної корпорації «Ростех». Це підприємство виробляє широкий спектр продукції, включаючи автоматизовані системи управління військами, озброєнням і засобами зв'язку. Фактично — це одна з ключових ланок російського ВПК, яка забезпечує окупаційні війська на фронті. Удар по заводу — це ще один крок України у стратегічному полюванні на промислову базу агресора, яка живить війну проти нашої держави.

Крім того, зафіксовано влучання БПЛА в районі залізничної станції Котєльніково у Волгоградській області. Це важливий логістичний вузол на лінії Котєльніково-Сальськ, через який Росія перекидає військову техніку та боєприпаси на південний фронт. Губернатор заявляє, що в районі станції Тінгута перекрито рух поїздів, на місцях працюють сапери.

Це вже не перша атака на цей напрямок — нещодавно українські безпілотники завдали ударів по цій же гілці, що свідчить про системне "полювання" на російські лінії постачання.

Офіційні джерела поки утримуються від коментарів щодо причетності до ударів, однак російські пропагандисти масово поширюють інформацію про вибухи та "падіння дронів".