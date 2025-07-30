Акції за незалежність антикорупційних органів тривають

Сьогодні, 30 липня, у столиці на площі біля театру ім. Івана Франка зібралися мітингувальники, які виступають за відновлення незалежності для НАБУ та САП.

Активісти проводять акцію напередодні засідання Верховної Ради, де мають проголосувати законопроєкт про відновлення незалежності антикорупційних органів. Про це повідомляє Укрінформу.

На площі зібралося кілька сотень осіб, які передусім заспівали Гімн України.

Активісти тримають таблички із написами "Корупція теж вбиває", "Руки геть від НАБУ та САП", "Голосуй закон", "Підтримай 13533", "Ганьба #4555", "За 13533".

Мітингувальники скандують: "Врятуйте закон!", "Незалежність для НАБУ і САП!","Влада - це народ!".

На місці події чергує поліція та медики.

У центрі Запоріжжя близько 70 людей вчергове вийшли на акцію проти закону, який обмежив незалежність НАБУ та САП. Акції проходять у місті вже другий тиждень без перерви.

«Ми дуже сподіваємось, що це остання акція, що депутати проголосують законопроєкт у тому вигляді, в якому його хоче бачити народ. А в четвер буде або переможна акція, або остання перед перервою акція невдоволення. Запоріжжя наразі єдине місто в Україні, яке не виходило на перерву, а стояло кожен день. Так, було менше людей, але ми виходили кожен день», - сказав організатор акції у Запоріжжі Олександр Співак.

Як повідомляє Укрінформу, учасники традиційно скандують «Скасувати», «Нахіба мені система, що працює проти мене», «Народний гнів страшніше за НАБУ та САП», «Ні 12414».

Якщо в перший день на акцію вийшли здебільшого молоді люди, то зараз до них долучилися і старші.

У Вінниці на акцію проти закону щодо НАБУ та САП вийшли близько 35 молодих людей. Вони вимагають ухвалення ВР нового закону, який відновлює незалежність антикорупційних органів.

Учасники акції зібралися на Майдані Небесної сотні, а потім вишикувались обабіч головної вулиці міста – Соборної. Вони тримають в руках саморобні картонні таблички із гаслами «Ви забили? Забули? Ми вам трішки нагадаємо!», «Корупція дякує, я - ні» тощо.

Молоді люди співають гімн України та скандують «Слава Україні! Героям слава!».

Як повідомляв ForUA.com, профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити поданий Президентом законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» за основу та в цілому.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що президентський законопроєкт про підвищення ефективності НАБУ та САП буде підтримано парламентом одразу за основу та в цілому.

22 липня Верховна Рада ухвалила закон про зменшення повноважень НАБУ і САП. Того ж дня Президент Володимир Зеленський його підписав.

У Києві та інших містах України пройшли мітинги проти нового закону.

24 липня Зеленський погодив текст законопроєкту, щодо незалежності антикорупційної інфраструктури, Верховна Рада повинна його розглянути 31 липня.

25 липня активісти у Києві закликали українців зібратись у середу, 30 липня, а також у день голосування, 31-го, щоб показати народним депутатам, що очікують від них "справедливого рішення".