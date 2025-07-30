Директор ФБР США виявив десятки документів про зв'язки Трампа з РФ у спеціальній кімнаті в штаб-квартирі Бюро, де здійснюється спалювання конфіденційних матеріалів, повідомляє FOX News, посилаючись на джерела.

ForUA.com нагадує, у січні 2021 року у Сполучених Штатах був розсекречений масив документів, пов'язаний з подіями, які передували розслідування "Russiagate", ймовірній змові між членами адміністрації Трампа і Росією. Таку інформацію поширив телеканал Fox News з посиланням на джерело в Сенаті.

Розсекречені документи включають свідчення, розшифровки стенограм і інтерв'ю.

У жовтні 2020 року тодішній генпрокурор Вільям Барр призначив прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема спеціальним радником для продовження розслідування походження розслідування щодо Росії.

Дарем вперше почав розслідування незабаром після того, як спеціальний радник Роберт Мюллер завершив своє річне розслідування того, чи вступала кампанія Трампа в змову з Росією з метою вплинути на президентські вибори 2016 року.

Трамп і його союзники давно називають розслідування щодо Росії "містифікацією", покликаною підірвати його президентство.