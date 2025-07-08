Брюссель стурбований: бюджетний дефіцит України на наступний рік поки що не покривається зовнішнім фінансуванням

Брюссель терміново шукає шляхи покриття дефіциту бюджету України в розмірі до 19 млрд доларів наступного року, пише Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

За даними видання, Європейська комісія обговорює з країнами-членами ЄС різні варіанти, включаючи надання військової підтримки Україні у вигляді позабюджетних грантів, виділення Києву кредитів з існуючої програми підтримки G7 на суму 50 млрд доларів, а також подальше залучення російських активів, заморожених в ЄС.

Прогнозований бюджетний дефіцит України на наступний рік поки що не покривається зовнішнім фінансуванням.

«Зростає занепокоєння щодо наступного року, і багато зацікавлених сторін, які розраховували на угоду про припинення вогню цього року [для полегшення фіскальної напруги в Україні], змушені перераховувати свої витрати і розуміти, що діра [у фінансуванні] залишається, яким би шляхом вони не намагалися її залатати», – сказав високопоставлений чиновник ЄС, який бере участь у переговорах з Києвом.

Комісія вже була змушена скоригувати витрати з пов’язаних з Україною фінансових потоків протягом 2025 року, як повідомили Financial Times чиновники, у відповідь на тривалий конфлікт і відсутність впевненості у швидкому припиненні вогню з Москвою.

Нагальна потреба Брюсселя знайти нове фінансування з'явилася напередодні саміту, присвяченого фінансуванню потреб України у відновленні, який відбудеться у Римі наприкінці цього тижня і в якому візьме участь президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

За оцінками МВФ, фінансові потреби України на наступний рік покриті, але це за умови, що війна закінчиться цього року або в середині 2026 року – сценарій, який Україна та ЄС не поділяють.